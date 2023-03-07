Kars’ta 150 yıllık tarihi sığınak yok oluyor

Tarihi yapılan her geçen gün kaybolduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Başta tabyalar olmak üzere birçok tarihi değer gözler önünde yok oluyor. 150-200 yıllık tarihi binalar turizme kazandırılmayı beklerken, ya hayvan barınağı oluyor, yada kimliği belirsiz kişilerce define bulmak için tarumar ediliyor. Yetkililer biran evvel bu yapıları koruma altına almalıdır. Yoksa bu yapılar yıkılarak kaybolacak” dediler.