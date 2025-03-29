Kars'ta baharı müjdeleyen mor kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı.



Çamaşır dere ormanlık alanı, hançerli düzü ve Keklik Vadisi'nde baharı müjdeleyen mor kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede ormanlık ve çayırlık alanlarda açan rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.