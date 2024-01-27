Kars'taki Ani Ören Yeri beyaza büründü

"KENDİNE HAS BİR BÜYÜSÜ VAR"

Aydın'dan gelen Neşe Yazıcı, kar yağışıyla beyaza bürünen Ani'ye hayran kaldığını söyledi. Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Yazıcı, "Ani, eşsiz bir yer, çok farklı bir havası, kendine has bir büyüsü var. Bunu hissetmek için geldim. Burada yürüyüp zamanın nasıl geçtiğini hissetmek istedim. Ani'nin kültürel bir mozaik, ülkemizin ne kadar zengin olduğunu gördüm. İç içe geçmiş kültür ve inançları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Çok özel bir coğrafyada yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu hissetmiş olmak da çok güzel" diye konuştu.