Kars'taki Ani Ören Yeri ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve "1001 Kilise Şehri" olarak anılan Ani Ören Yeri, Orta Çağ'dan kalma kiliseleri, camileri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi dokusuyla hayran bırakan ören yeri, fotoğrafçılardan tarih meraklılarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini kendine çekiyor.



Ani Ören Yeri'nde ziyaretçilere rehberlik yapan Bengül Toprak, "Sömestir dönemi olduğu için yoğun; her yerden, her şehirden insanlar geliyor. En yoğun sezon diyebiliriz. İnsanlar kış döneminde buranın doğal güzelliğini yaşamak için seçtikleri sezon oluyor” dedi.

