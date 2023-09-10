Kars'taki Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Tarih boyunca Türklerin yanı sıra birçok farklı medeniyetin yaşam sürdüğü, 970-1320 arasında Ermenice, Yunanca, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Farsça olmak üzere en az 6 dil konuşulan Ani, her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlıyor.



Ziyaretçilerden Hakan Köksal, birbirinden farklı yapıların bir arada bulunduğunu Ani'nin, ziyaretçilerini unutulmaz tarihi bir yolculuğa çıkardığını söyledi.



Kars'a gezi amacıyla geldiklerini belirten Köksal, "Kars'a gelmişken Ani Ören Yeri'ni görmeden olmazdı. Bu tarihi dokuda çok güzel yerler var, kilisesi, camisi, farklı yapıların bulunduğu bir yer. Herkesin buraya gelip bu tarihi dokuyu görmesini tavsiye ediyorum" dedi.