Kars'taki Çalı Gölü'nde bugüne kadar 185 türden kuş gözlemlendi

Akademisyen ve gönüllülerin yaptığı son gözlemde kumru (Streptopelia decaocto) ve küçük kumru (Spilopelia senegalensis) kuşlarının kayıt altına alınmasıyla gölde 183 olan tür sayısı 185'e yükseldi.



"GÖZLEMCİLERİN KULLANDIĞI ÖNEMLİ VE KOLAY BİR ROTA"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, Çalı Gölü'nün Doğu Anadolu'daki önemli kuş alanlarından biri olduğunu söyledi. Gölde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve doğaseverlerin çalışma yürüttüğünü belirten Çelik, "Çalı Gölü'nde daha önceki çalışmalarda 183 tür kaydedilmişti. Bizim de son arazi çalışmalarımızla 2 yeni kayıt daha girdik ve tür sayımız 185'e çıktı" dedi.

Çelik, "Özellikle su kuşları için önemli bir dinlenme noktası. Bahar dönemlerinde burada birçok su kuşu ile karasal kuş da gözlemlenebilmekte. Çalı Gölü, kuş gözlemcileri için de çok önemli bir nokta" diye konuştu. Uluslararası yol üzerindeki konumu ve kolay ulaşımıyla göle çok sayıda kuş gözlemcisinin geldiğini belirten Çelik, "Gözlemcilerin kullandığı önemli ve kolay bir rota. Buraya gelen gözlemciler rahatlıkla gözlemlerini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.