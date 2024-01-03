Kastamonu'daki Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Çatalzeytin ilçeleri arasında bulunan, karadan ulaşılamayan Uçarsu Şelalesi, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kastamonu'daki Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çatalzeytin'e bağlı Samancılar köyü yakınlarında bulunan ve karadan ulaşımı olmayan şelale, bölgedeki balıkçıların uğrak noktaları arasında bulunuyor. Şelale, yaklaşık 25 metre yükseklikten iki bölüm halinde denize dökülüyor. 

Bölgede balıkçılık yapan Erdi Sarı, Uçarsu Şelalesi'nin olduğu bölgeden geçerken karşılaştıkları manzarayı hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Kastamonu'daki Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor - 1

Şelalenin varlığından bölgedeki birçok insanın haberi olmadığına işaret eden Sarı, "Abana ve Çatalzeytin arasında kıyıdan ulaşımı olmayan, Karadeniz'in cenneti diyebileceğimiz bir Uçarsu Şelalesi var. Yazın akmıyor ama yağmur yağınca coşuyor" dedi.

Kastamonu'daki Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor - 2

Erdi Sarı,  sözlerine "Ortalama yüksekliği 20-25 metre civarında. 15 metre bir bölme, 10 metre bir bölme şeklinde denize dökülüyor. Biz şelalenin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Uçarsu'nun manzarası insanların çok hoşuna gidiyor, görüntü muhteşem diyebilirim" diye devam etti.

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