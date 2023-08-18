Kaunos Antik Kenti'nde Osmanlı dönemine dair izlere rastlandı

Mihraplı yapıda gerçekleştirilen temizlik sırasında ele geçirdikleri Fatih Sultan Mehmet dönemine ait 2 sikkenin de bu düşüncelerini pekiştirdiğini vurgulayan Çörtük, kazı çalışmaları sırasında tespit ettikleri beylikler dönemi seramik parçalarının da heyecanlarını artırdığını ifade etti.

Çörtük, "Bizans yerleşim süreci içerisinde Anadolu'ya gelen ilk Türkler bu bölgeye ulaştıklarında Dalyan'da konaklamışlar ve Kaunos kentine gelmemişler. Ancak şu an kazı çalışmasına başladığımız Manastır alanındaki mihraplı yapı ve elde ettiğimiz veriler burada Türk dönemi izlerini ve bir cami olasılığının varlığını ortaya çıkardı. Bu yeni veriler heyecanımızı daha da artırdı. Daha yolun başındayız. Burada şimdiye kadar elde edilen verilerde Osmanlı Dönemine ait bir buluntu yok ama bu bir ilk. Belki de Türk döneminin, Osmanlı döneminin izlerini Kaunos'ta bu şekilde yakalamış olacağız. Bu veriler özellikle Türk döneminin bu bölgedeki varlığının tespiti için hem gurur verici hem de bizler için çok heyecan verici. Çünkü biz arkeologlar erken dönem verilerine yoğunlaşırız ama geç dönemde özellikle ecdadımızın bir kültürünün, buluntusunun tespiti heyecanımızı katbekat artırıyor."



Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyıl içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını belirterek, çalışmalara Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, YİKOB ve MUÇEV tarafından destek verildiğini dile getirdi.