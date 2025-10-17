Kayseri'deki Aziz George Kilisesi restore ediliyor

Güzelöz Mahallesi ile komşu olan Başköy Mahallesi de yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri, 1913 tarihli taştan yapılmış Başköy İlkokulu ile turizm destinasyonu arasında yer almayı bekliyor.

Güzelöz ile Başköy arasında yer alan Aziz George Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge turizminin ivme kazanması bekleniyor.

Kapadokya'da doğduğuna inanılan, dünyanın birçok yerinde adını taşıyan kilise ve şapeller bulunan Aziz George'un doğduğu köy olarak bilinen Güzelöz; peri bacaları, kayadan oyma mağaraları ve çok sayıda kilisesiyle dikkati çekiyor.

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Brezilya'nın fahri konsolosu Ömer Tosun, 3'üncü yüzyılda yaşayan Aziz George'un Hristiyanlar için çok önemli bir isim olduğunu, pek çok ülkede adına ibadet yerleri inşa edildiğini söyledi.

Aziz George Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonuna başlandığını belirten Tosun, "Hac yeri olmasa da saygı gösterilen bir yer olacak. Burası yeni bir destinasyon ve konaklama sayısının artması demek" ifadesini kullandı.