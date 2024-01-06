Kayseri'deki hayvanat bahçesi bir yılda 450 bin kişiyi ağırladı

Kış aylarında hayvanların özel karışımlı yiyecekle beslendiğini vurgulayan Erkekoğlu, şunları kaydetti:



"Hayvanlarımıza kış aylarında daha çok enerji ve protein içeren besinler veriyoruz. Yem karışımlarını düzenleyerek vitamin ve mineral desteği sağladık. Hayvanat bahçemizdeki ayılar kış uykusuna yatmıyor. Bunun sebebi de besin bulma konusundaki rahatlık. Yani doğadaki ayılar kış aylarında yiyecek bulamadıkları için uzun süren uykuya yatar. Burada öyle bir sıkıntı olmadığı için uykuya yatma gereği duymuyorlar. Tropikal kuş yönünden zengin bir hayvanat bahçemiz var. Kuşlarımız için de doğal ortamlarına yakın nem ve ısı şartları oluşturuyoruz."

Erkekoğlu, hayvanat bahçesinin hem Kayserili vatandaşların hem de kente şehir dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği yerlerden olduğunu kaydetti. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşandığını vurgulayan Erkekoğlu, "2023 yılında 450 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Ziyaret saatlerimiz kış ve yaz aylarında farklılıklar gösteriyor ama kışın da ziyarete açığız." ifadelerini kullandı.