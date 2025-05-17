Kayseri'deki Koramaz Vadisi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Çiçek, "Dünyanın en büyük mimarı sizin hemşerinizdir. Ağırnaslı çocukların kimin hemşehrisi olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Buraya ne yaparsak yapalım az kalır ama bir yerden başlanması lazım. Ağırnas’ta müze yapılacağı söylenince bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim" dedi.



Büyükkılıç ise bir açık hava müzesi olan Kayseri'yi tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.



Ağırnas'ta doğup büyüyen Mimar Sinan'ı rahmetle yad eden Büyükkılıç, "Bu müzemizle hem tarihi ve kültürel zenginlikleri canlandırmak hem de tarihi objeleri geleceğe taşımak amacıyla çalışma yaptık. Müslüman bir erkek olan Oğuz ile Suzan isimli Rum bir kızın aşk hikayesi üzerinden adeta destanlaştırdık" dedi.