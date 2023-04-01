Kaz Dağları mart ayında ilk kez karsız kaldı

MART AYI BOYUNCA HİÇ KARSIZ KALMAMIŞTI



Geçen yıllara göre barajdaki bu oranın çok düşük olduğunu belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu küresel ısınmanın, iklimlerin değişmesi, yağmurların bazı bölgelere çok kuvvetli, bazı bölgelere daha az yağmasından kaynaklanıyor. Burada, ileriki dönemlerde mağdur olmamak için gereken tedbiri baştan alacağız. Biz bununla ilgili bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.



Kaz Dağları'nın mart ayında ilk defa karsız kaldığına dikkat çeken Şen, "Çok az bir kar yağdı ancak bu yağış bize yeterli değil" diye konuştu.

