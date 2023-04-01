Kaz Dağları mart ayında ilk kez karsız kaldı

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Mitolojide Bin Pınarlı İda olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle kasım ayında yüzde 10'lara kadar düştü. Mart ayında bölgede etkili olan yağışlarla birlikte 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesi yüzde 59'lara kadar çıktı.
MART AYI BOYUNCA HİÇ KARSIZ KALMAMIŞTI
Geçen yıllara göre barajdaki bu oranın çok düşük olduğunu belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu küresel ısınmanın, iklimlerin değişmesi, yağmurların bazı bölgelere çok kuvvetli, bazı bölgelere daha az yağmasından kaynaklanıyor. Burada, ileriki dönemlerde mağdur olmamak için gereken tedbiri baştan alacağız. Biz bununla ilgili bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.
Kaz Dağları'nın mart ayında ilk defa karsız kaldığına dikkat çeken Şen, "Çok az bir kar yağdı ancak bu yağış bize yeterli değil" diye konuştu.