Kaz Dağları'ndaki eşsiz güzellik: Ayazma Pınarı Tabiat Parkı

Bayramiç'e 30 kilometre uzaklıkta olan, mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak bilinen, dünyanın ilk güzellik yarışmasına ev sahipliği yapan Kazdağları'ndaki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, 1986 yılında tescil edilerek 5,85 hektarlık alanıyla tabiat parkı olarak ilan edildi. Kazdağları'nın Bayramiç sınırları içinde yer alan, efsanelere konu olan tarihsel geçmişi, kendine özgü doğası, yüksek oksijen oranına sahip olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, içindeki şelalelerle her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor.