Kazakistan'daki Issık Gölü ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

İle-Alatau (Aladağ) Eyaleti Milli Doğa Parkı'nda yer alan Issık Gölü, deniz seviyesinden 1756 metre yüksekte yer alıyor. Jeologlara göre göl, 8 bin yıldan fazla süre önce, güçlü bir depremin dağlarda bir çöküşe neden olması ve yaklaşık 300 metre yüksekliğinde bir bariyerin ortaya çıkmasıyla oluştu.

Kazakistan 'ın önemli turizm destinasyonlarından olan göl ve çevresinde, rehberli turlar gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca bölgede pansiyonlar ve oteller faaliyet gösteriyor ve dağcılık sevenlere kaya tırmanışı ile yürüyüş parkurları sunuluyor.

Sovyet döneminde, göl ve çevresi şehrin en popüler dinlenme alanlarından birisi haline geldi. 1939'da bölgeye turistleri ulaştırmak amacıyla asfalt yol ve otobüs terminali inşa edildi. Sovyetler Birliği'nin turist kartpostallarında ve broşürlerinde de gölün görselleri kullanıldı.

Issık Gölü, başlangıçta 1850 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 50-79 metre derinliğindeydi. 7 Temmuz 1963'te heyelan nedeniyle taştı ve büyük bir sel felaketine neden oldu. Doğal felaket sonucu bölgede de önemli derecede yıkım gerçekleşti, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Trans-İli Ala Dağları'nın kuzey yamacındaki en büyük nehirlerden biri olan Issık nehrinin yaşanan felaket sonucu yatağı değişti. Daha sonra Issık şehrinin 14 kilometre yukarısında 2 adet taşkın koruma yapısı inşa edildi. Bunlardan ilki hemen gölün altında 12,5 milyon metreküp, diğeri gölün üzerinde 11,5 milyon metreküp akışı karşılayacak şekilde yapıldı.