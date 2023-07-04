Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri koruma altında

Şakayıkın Anadolu'da yaygın olarak ayı gülü, beyaz tombak ve gagaç gibi isimlerle anıldığını belirten Satıl, "Kazdağı'nda da bunun iki türü var. Birisi kırmızı, birisi beyaz çiçekli. Beyaz çiçekli olan, dünyada sadece Kazdağı'nda olan önemli endemik bir bitkidir" dedi.

Satıl, şakayıkın mitolojik bir değeri de olduğunu dile getirerek, antik dönemde Herkül tarafından yaralanan Plüton'un tedavisinde Çin'den getirilen bir bitkinin köklerinin kullanıldığının rivayet edildiğini ve bu tedaviyi yapan doktorun da isminin Peon olduğunu, bu nedenle bitkinin bilimsel literatüre Peonya olarak geçtiğini aktardı.

Şakayıkın rengiyle, albenisi ile insanların dikkatini çeken bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Satıl, şöyle devam etti:

"Maalesef bazı insanlar bu bitkiyi bu güzelliğine aldanarak toplamakta veya kökleyerek bahçesine dikmeye çalışmaktadır. Oysa bu bitkiler koruma altında olan bitkilerdir. Milli Parklar tarafından koparma cezası kesilmektedir. Bu bitkileri koparıp kendi bahçenize dikmeye çalışsanız da orada yetişmezler. Çünkü bu bitkiler bin metrenin üzerinde, kara çam ormanların içinde yetişen bitkiler. Bunların doğada kalması lazım. Bu güzellikleri doğada görüp sadece fotoğraflamamız gerekiyor. Kesinlikle koparmamamız lazım."