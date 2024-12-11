Kazdağları'nın doğal güzellikleri büyülüyor

Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Kazdağları, zengin fauna ve bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.



Sahilden kızılçamlarla başlayıp 800 metre yükseklikte karaçamlara, daha sonra karaçam, meşe, kestane karışık ormanlarına erişilen Kazdağları'nın daha yüksek kesimlerde ise Kazdağı köknarına ulaşılıyor.



Bu özellikleriyle eko-turizm açısından büyük önem taşıyan oksijen deposu Kazdağları'nı görmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklıları, bölgeye ilgi gösteriyor.