Kenan Yavuz Etnografya Müzesi yeni turizm noktalarından biri olma yolunda

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Kuruçeşme Alaf'da müzenin içeriği, kuruluş amacı ve gelecek projeleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz, müzenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek, "Projenin ortaya çıkış motivasyonu Anadolu köylerinin boşalması, mimari dokunun hasar alması, yaşatılması gereken güzelliklerin yok olmaya yüz tutması, iç göçle hızlanan kültür dönüşümünün bize ait olan değerleri yok etmeye başlaması ve tabii ki doğduğum topraklara vefa borcu oldu" dedi.

"TAŞLARLA KONUŞMAYI UNUTTUĞUMUZ İÇİN BETONA BOĞULDUK"

Müze ile kırsal hayatın sıkıntılarını gündeme taşımaya çalışacaklarını ve 24 bin metrekare alana taşlarla inşa edilmiş 26 mekandan oluştuğunu belirten Yavuz, "Mottolarımızdan bir tanesi taşların konuştuğu mekan. Taşlarla konuşmayı unuttuğumuz için betona boğulduk, bu da değerlerimizi ezip geçiyor. Avrupa Birliği bu konuda önemli adımlar atıyor. Bizim de ülke olarak somut ve somut olmayan miraslarımızı korumamız gerekiyor. Sayısız mirasımız ne yazık ki yok oluyor ve kuşaklar arasındaki kopuş bu deformasyonu hızlandırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kenan Yavuz, turizm faaliyetlerini yaparken özgün değerleri ve yapıları koruduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Turizmin sürdürülebilir olması için Anadolu'nun her bölgesine yayılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Kültür Yolu Festivalleri' projesi de bu anlamda bize destek oluyor. Fiziki ve ekonomik imkanlar sağlanmasıyla köyden kente göç etmenin bir gerekçesi kalmamasına rağmen 'gençler neden hala şehre gitmeye çalışıyorlar' sorusunun cevabını bulmak zorundayız."