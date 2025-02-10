Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaza büründü

Bayburt'ta hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından, kırsalda kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı.



Envanterinde eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.



Bahçesindeki birçok objenin kar altında kaldığı müze, dronla görüntülendi.