'Kerpe Sualtı Arkeoparkı' Türkiye'de ilk olacak

İLKLER ARASINDA YER ALACAK



Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi'nin hayata geçmesiyle, Türkiye'de ilk kez gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı arkeopark projesi yapılacak. Ayrıca Kerpe Su Altı Müzesi ve Arkeopark alanı hayata geçmesi durumunda, dünyadaki ilkler arasında yerini alacak. Dünyada sadece gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı müzesi ve arkeopark parkuru, İtalya ve Hırvatistan dışında Türkiye'de de yapılmış olacak.



ARKEOLOJİK DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK



Yapılan kazılar sonucunda Kerpe Limanı'nın, Karadeniz'in Antik Çağ'daki doğu-batı yönlü deniz ticaret rotasının merkezinde yer alıp Karadeniz ticari faaliyetinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılması planlanan arkeopark projesi sayesinde arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu sağlanarak, bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak proje olması açısından da önem taşıyor.

