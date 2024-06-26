Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü turizme kazandırılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak gölde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan, Sivas İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesince çalışmalarına başlanan projenin içeriği hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Doğal sit alanı ilan edilen ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak ön plana çıkan Hafik Gölü'nde restoran, kafe, gezinti iskelesi, kuş gözlem kulesi, otopark ve yürüyüş yolları yapılacağını belirten Şimşek, 15 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapacaklarını kaydetti.



Projenin startını verdiklerini bildiren Şimşek, "İl Özel İdaremiz ve belediye ekipleri çalışmaya başladı. Amacımız Hafik'imizin bu doğal güzelliğini turizme kazandırmak ve ilçemizin turizm potansiyelini yükseltmek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Şimşek, daha sonra Esenli ve Çakmak köyleri arasında yapımı tamamlanma aşamasına gelen yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.