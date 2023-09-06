Keykubadiye Sarayı’ndaki kazılarda hamam bölümü gün yüzüne çıkarıldı

Çalışmaları, daha çok 4 kemerli yapı diye tanımladıkları alanda sürdürdüklerini vurgulayan Baş, “2021 yılından itibaren yoğunluğu burada, tonozlu yapı çevresinde sürdürmeye başladık. Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde divanhanenin ve su sisteminin ortaya çıkmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık. Bu sene onlara ilaveten hamam olarak düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemini anlatan Baş, “Su sisteminin burada görülmesi, alanın gerçekten bir yönetim birimi olarak düzenlendiğini göstermektedir” dedi.