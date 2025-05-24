'Kilikya Yolu' doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Antik Kilikya coğrafyasını kapsayan ve Tarsus'tan Yeşilovacık'a kadar uzanan 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi', doğa ve tarih tutkunları için muhteşem bir rota sunuyor.



Kısa süre önce yürüyüşe açılan Kilikya Yolu, ziyaretçilerine antik yerleşimlerin eşsiz atmosferinde yürüyüş yaparak, binlerce yıl öncesine uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.



Toplam 38 etaptan oluşan Kilikya Yolu; İpekyolu, Toros, Olba ve Afrodit rotalarıyla 4 ana bölümden oluşuyor. Uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları ile donatılan güzergah, doğa ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor.