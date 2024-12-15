Kilitbahir Kale Müzesi yeni yılda tekrar ziyaretçilerine kavuşacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi'nin Çanakkale Boğazı'nın muhafızlarından, Fatih Sultan Mehmed'in emanetlerinden, Çanakkale Savaşları'nda gazi olmuş, Tarihi Alan'da en çok ziyaret edilen mekanlardan olduğunu söyledi. Kilitbahir Kale Müzesi'nin teşhir, tanzim ve mimari şekliyle birçok ziyaretçiyi cezbeden, içine girildiğinde Çanakkale ruhunu hissettiren, adeta zaman tünelinde yolculuk yapılan bir kale hayatını canlandıran yaşayan tarih müzesi olduğunu belirten Kaşdemir, "Çanakkale Boğazı'nın kıyısında olması doğal koşullardan meydana gelen yıpranmayı artırıyordu. Özellikle Sarı Kule ve içerideki kulenin üzerinde bitkilenme olması, harçlarında bozulmaların meydana gelmesi Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna yapıya el atmamıza neden oldu. Hızlı bir şekilde tadilat projemizi yapıp, iyileştirme çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Müzeyi kısa sürede yeniden ziyarete açmayı hedeflediklerini bildiren Kaşdemir, şunları kaydetti:



"Bizim için tarihi mekanların orijinalliğini bozmamak, dokusunu korumak ve onlara emanet gözüyle bakmak önemli olduğu kadar ziyaretçilerimizin güvenliği de önemli. 2025 yılının başında Kilitbahir Kalesi tekrar eskiden olduğu gibi ziyaretçiye açık hale gelecek. Ziyaretçilerimiz, Kilitbahir Kalesi'nde Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük ruhu daha iyi anlama imkanına sahip olacaklar. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'da Anadolu ve Rumeli hisarlarını yaptırdığı gibi Çanakkale Boğazı'na yaptırmış olduğu Kale-i Sultaniye (Çimenlik) ve Kilitbahir kalelerini de görerek tarihi bir yolculuk yapacaklar."



Çanakkale'yi geçilmez yapan mekanları, ecdadın emaneti, tarihin tanıkları, Mehmetçiğin ayak izlerinin, hatıralarının bulunduğu göz bebeği gazi yapılar olarak niteleyen Kaşdemir, "Yüzlerce yıl olduğu gibi bundan sonra da yüzlerce hatta binlerce yıl dimdik ayakta durarak, tarihin canlı şahitleri olarak Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapmaya, ziyaretçileri kucaklamaya, Çanakkale ruhunu daha iyi hissettirmeye devam edecekler. İnşallah Çanakkale Tarihi Alanı da dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak dünyada en çok bilinen, bütün dünyanın bir araya geldiği buluşma noktası olmaya devam edecek" dedi.