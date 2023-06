Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu

"HİTİT DÖNEMİ MİLATTAN ÖNCE 2000'E AİT YERLEŞMELERİ BULDUK"



Bölgeye yapılan kazı çalışmalarında tahminlere göre Kimmerlere ait kale bulunduğunu anlatan Matsumura, "En üstte Osmanlı dönemi vardı. Onun altında Helenistik dönem, Büyük İskender'in geldiği dönem ve onun altında da mimari kalıntılar tespit ettik. Ondan önce Lidyalıların geldiği döneme ait kalıntılar bulduk. Onun altında bizim düşündüğümüz Kimmerlere ait burada kale inşa edilmiş. Onun altında ilk defa bizim amacımız olan Hitit dönemi milattan önce 2000'e ait yerleşmeleri bulduk. Şimdi o seviyeye kadar inmiş durumdayız" dedi.



"ŞİMDİYE KADAR 6-7 TANE OK UCU ÇIKTI"



Kazı çalışmaları sırasında savaşta kullanılan ok uçlarının bulunduğunu ifade eden Matsumura, "Şimdi kazılar devam ediyor. Ama ilginç olan o suru ortaya çıkarırken şimdiye kadar 6-7 tane ok ucu çıktı. Bu ok uçlarının bükülmüş olanı çıktı. Burada savaş olup, ok atılmış ve uçlarının kıvrılmış olduğunu gösteriyor. Demek ki o dönem de büyük ihtimalle Kimmerler ya da ondan sonraki dönemde burada savaş meydana geldiğini gösteriyor" diye konuştu.



"ANADOLU'DA YERLEŞME YA DA KALE TESPİT ETMİŞ OLDUK"

Matsumura, Kimmerlerin Anadolu'ya geldiğinin "tarihin babası" olarak nitelendirilen Herodotos'un kitabında yer aldığını belirterek, "Bu surun içerisinde İskitlere ait hayvan motifi malzemeleri bulduk. Onun dışında da küçük ata binen insan figürü bulduk. Büyük ihtimalle Kimmerlere ait olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ilk olarak onlara ait Anadolu'da yerleşme ya da kale tespit etmiş olduk. Bu seneki bu surun dışındaki çalışmalarda da büyük ölçüde kale inşa etmiş olduğunu tespit ettik. O çok ilginç olacak. Anadolu'da neler yaptığına dair bir bilgi yok" şeklinde konuştu.

Matsumura, ilerideki kazı çalışmaları ile Kimmerlerin tarihteki yerini aydınlatacaklarını sözlerine ekledi.