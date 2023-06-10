Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

Meteoroloji mühendisi Fatma Yıldız Baykal da Kırkmerdiven Şelaleleri'ni çok beğendiğini belirterek, "Munzur Dağları'nın görüntüsü bana çok huzur verdi ve karların üzerinde yürümek çok güzel oldu" dedi. Elazığ'dan gelen Emine Kayık da şelalelere ulaşmak için yaklaşık 10 kilometre yol yürüdüğünü ve bölgede eğlenceli anlar yaşadığını anlattı.

Hülya Dalar da Ovacık'ın güzelliklerini haberlerden gördüğünü ve ilçenin doğasını yerinde görmek için İstanbul'dan tura katıldığını belirtti.