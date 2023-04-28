Kırlangıçların kayalara yaptıkları yuvalar depremlerde zarar görmedi

Kayaların altından içme ve sulama suyu olarak kullanılan bir kaynağın çıktığını ifade eden Mehmet Sarıaltun isimli vatandaş, “Burası Aksuyun gözü. Bu suyu hem içme, hem de kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bölgedeki tarlaları da bu kaynaktan suluyoruz” dedi.



"ASIRLARDIR BURADALAR" Suyun hemen üstünde kayalıkların bulunduğunu anlatan Sarıaltun, “Bu kayaların ismi gözün kayaları. Burada binlerce kırlangıç var. Hem sularını alıyorlar hem de yıllardır burada yuva yapıp yaşıyorlar. Kırlangıçlar suya iner, suyu ve çamuru alır kayalara yuva yapar. Asırlardır buradalar” diye konuştu.

"ÇAMURU İLMEK İLMEK İŞLİYORLAR" Depremde kırlangıçların yuvalarının zarar görmemesine sevindiklerini dile getiren Sarıaltun, “İlmek ilmek çamuru işleyerek kendilerine yuva yapıyorlar. Bir mühendis gibi ilmek ilmek yuvalarını örüyorlar. Depremde yuvaları zarar görmedi” ifadelerini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun