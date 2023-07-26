Kırmızı listedeki 4 kuş türü Ağrı'daki Balık Gölü'nde görüldü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 32 kilometrekarelik Balık Gölü, adaları, bitki örtüsü ve sahilleriyle doğa tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan göl ve çevresini, Afrika ile Rusya arasında göçen kuşlar ilkbahar ve sonbahar aylarında mola vermek için kullanıyor.

Bazı türlerin de üreme alanı olarak kullandığı gölde, akademisyen ve gönüllülerce sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar 110 kuş türünün yaşadığı belirlendi. Belirlenen bu türler arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tehlike altında olan kızkuşu (Vanellus vanellus), elmabaş patka (Aythya ferina), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) ve çamurçulluğu (Limosa limosa) da bulunuyor.

