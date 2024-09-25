Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğince organize edilen etkinlikte, 15 dağcı 1840 metre rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait araçla Kaman’ın Demirli köyüne ulaşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Zirvedeki Türk bayrağını değiştiren dağcılar, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Daha sonra inişe geçen dağcılar, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Demirli köyüne ulaştı. Köy muhtarı Köksal Bayram tarafından dağcılara gözleme ve ayran ikram edildi.