Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne yaz döneminde 50 binden fazla ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz döneminde 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğu belirtildi.



Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Nisan 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi her geçen yıl artıyor. Deltayı 2023 yılının yaz döneminde 50 bin 600 kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesinin koruma amaçlı çalışmaları ile doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor."