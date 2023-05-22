Kızılırmak Deltası leyleklere ev sahipliği yapıyor

Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne mart ve nisan aylarında gelen leylekler, apartmanı andıran Leylek Ormanı’na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.

Leylek Ormanı’na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Yumurtadan çıkan leylek yuvalarında 3-4 yavru göze çarpıyor.