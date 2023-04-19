Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı

"BU ÇİÇEKLER GÖRÜLMEYE DEĞER"

Kızılırmak Deltası Sorumlusu Kadir Yılmaz, özellikle bu dönemde açan su düğün çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, “Bu çiçekler, deltanın bitki örtüsüne ve turistik değerine de önemli katkılar sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte deltada yaşanan bu canlılık gerçekten görülmeye değer. Su düğün çiçeği deltanın tanıtımında önemli bir rol üstleniyor” dedi.