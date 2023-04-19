Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli oldukları için 'zehirli güzellik' olarak da bilinen su düğün çiçekleri, Kızılırmak Nehri'nin üstünü örttü.

Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı

'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan su düğün çiçekleri görenleri etkiliyor.

Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı - 1

Araç trafiğine kapatılan ve UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Kuş Cenneti'nde, baharın da gelmesiyle birlikte suda açan çiçekler, deltaya ziyarete gelenlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı - 2

"BU ÇİÇEKLER GÖRÜLMEYE DEĞER"

Kızılırmak Deltası Sorumlusu Kadir Yılmaz, özellikle bu dönemde açan su düğün çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, “Bu çiçekler, deltanın bitki örtüsüne ve turistik değerine de önemli katkılar sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte deltada yaşanan bu canlılık gerçekten görülmeye değer. Su düğün çiçeği deltanın tanıtımında önemli bir rol üstleniyor” dedi.

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