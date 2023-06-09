Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 120 yıllık Kurucuova Cami, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilecek.

Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor

'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 120 yıllık caminin restorasyonuna başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında ilçedeki Kurucuova Cami'nin restorasyonuna başlandığı belirtildi.

Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor - 1

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caminin restorasyon bedelinin yaklaşık 12 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Konya'da 120 yıllık cami restore ediliyor - 2

Şehirlerin kültürleriyle yaşayıp, kültürleriyle yükseleceğine işaret eden Altay, "Biz de şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak, bunları aslına uygun şekilde ihya etmek için çalışıyoruz. Asırlık camimizde aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayarak yeniden ibadete açmayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

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