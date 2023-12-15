Konya'daki Isauria Yolu'nun rota kılavuzu yayımlandı

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri korumak ve turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehrin tüm noktalarında, birbirinden farklı önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Altay, "Türkiye'nin yeni yürüyüş rotalarından olacak Isauria Yolu için hazırlanan rota kılavuzumuz, her bir köşesi tarih kokan Konya'mızın eşsiz güzelliklerinden bir kısmının yakından görülmesi için imkan sunacak. Rota kılavuzu sayesinde doğaseverler, bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapacak." ifadesini kullandı.