Konya'nın yeşil kubbesi "Kubbe-i Hadra" üç yıl sonra ziyarete açıldı

Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Kubbe-i Hadra’yı kısa bir süreliğine görebildi. Ancak çinilerin dökülmesi ve deformasyonlar nedeniyle restorasyon çalışmaları tekrar başlatıldı.

İskelelerin sökülmesiyle birlikte elde üretilen yaklaşık 8 bin 500 parça çini, Horasan harcı kullanılarak yeniden tamamlandı. Örtüsü kaldırılan Kubbe-i Hadra’da inşaat iskeleleri de artık yok.



Konya’nın yerel esnaflarından Ali Turhan, Kubbe-i Hadra’nın Mevlana Müzesi’ne değer kattığını ve turistlerin bu simgeyi göremediğinde üzüldüğünü belirtti. Mevlana Müzesi’nin simgesi olan yeşil kubbenin tekrar açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Turgut Yılmaz ise, ziyaretçilerin Kubbe-i Hadra’nın açılmasını merakla beklediğini ve şimdi çok güzel bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi. Konya’nın bu güzel simgesini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine tekrar sunmaktan mutlu olduklarını belirtti.