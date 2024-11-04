Kovada Gölü'nde sonbahar renkleri büyülüyor

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olsa da sonbaharın gelmesiyle etrafını çevreleyen orman manzarası rengarenk bir görünüme bürünen Kovada Gölü, misafirlerine renkli bir şölen sunuyor.



Birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan göl ve çevresinde oluşan görsel güzelliği görmek isteyenler, milli parkta yürüyüş yapıyor. Fotoğraf tutkunları, dağcılar, yürüyüşçüler ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği milli park zengin bitki örtüsü ile dikkati çekiyor.



Milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanı, güzel manzarası ve temiz havası ile keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.



Ormandaki onlarca tür ağacın sarıdan turuncuya, kahverenginden kırmızıya renk değişimi, gölün mavi suları ile bütünleşiyor.



Kovada Gölü Milli Parkındaki sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye birçok rengin birbirine karıştığı sonbahar güzelliği dikkat çekiyor.