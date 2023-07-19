Kula-Salihli Global Jeoparkı UNESCO heyetini ağırladı

Manisa'da bulunan Kula-Salihli Global Jeoparkı, UNESCO heyeti tarafından incelendi. UNESCO Jeopark Denetçisi John Galloway, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye'de önemli deneyimler elde ettiğini belirtti. Kula-Salihli Global Jeoparkı'nın sadece jeoloji açısından değerlendirilmemesi gerektiğini işaret eden Galloway, bölgeyi, insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü dinamik bir ortam olarak gördüklerini söyledi.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir ise heyetin değerlendirme amaçlı ziyarette bulunduğu bilgisini vererek şöyle konuştu:



"Jeoparkın hemen hemen bütün jeositlerini gördüler ve değerlendirdiler. Oldukça başarılı bir değerlendirme sürecini geçirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Umuyoruz ki bu değerlendirme sonunda gelecek 4 yıl için yeniden yeşil kart alarak yolumuza başarılı bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz."