Kültepe'de geç döneme ait yapılar gün yüzüne çıkıyor

TOHUM KALINTILARI, SIVI KEMİK PARÇALARI LABORATUVARDA İNCELENİYOR

Kulakoğlu, Kültepe'deki kerpiç yapıların o çağda Anadolu'daki en büyük yapılardan olduğunu söyledi. Açmalarda gözle görülmeyen ancak mikroskobik olarak tespit edilebilen bazı veriler elde ettiklerini belirten Kulakoğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle bizim paleobotanik dediğimiz eski çağ botaniği anlamında buradan çıkan bitki, tohum kalıntıları, sıva kalıntısı, kemik kalıntısına kadar incelenen birçok materyal var. Bunları da araştırmaya devam ediyoruz. Örneğin bu açma içindeki bir fırının köşesindeki yanık kalıntıdan bir ekmek parçası geldi. Şimdiye kadar bizim kolay kolay gözle tespit edemediğimiz bir buluntu ama bunlar mikroskobik ortamda çok rahat görülebiliyor. Bir milim civarında bir kalıntı, bunu normal insan gözüyle görmemiz mümkün değil. Yardımcı bilimlerin desteğiyle bu tür sonuçlara ulaşmak da mümkün olabiliyor. Türkiye'deki laboratuvarlar bizim en büyük yardımcımız. Örnek olarak Erciyes Üniversitesinin bir laboratuvarı var, işbirliğiyle ekmek kalıntısından diğer bitkisel kalıntılara kadar görmek mümkün oluyor."



"2023'ÜN EN ÖNEMLİ BULUNTUSU"



Fikri Kulakoğlu, Kültepe'de erken Tunç Çağı denilen Asurlu tüccarların yaşadığı dönemden önce su mermerinden yapılmış idol tanrı ve tanrıça betimlemeleri bulunduğunu, bunların kurşundan kalıplara dökülerek de yapılabildiğini ifade etti.



Bu yılki kazılarda bu idollerin döküldüğü kalıplardan birini bulduklarını anlatan Kulakoğlu, "Dünyada başka yok. Bunlara kurşun dökerek yaptıklarını göstermek açısından son derece önemli bir buluntu. 2023 yılının en önemli buluntusu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Japon arkeolog Prof. Dr. Ryoichi Kontani de kazılarda Kültepe'nin tarihi başlangıcını araştırdıklarını dile getirdi. Kültepe'den çıkan tabletler sayesinde ekonomisinin bilindiğini anlatan Ryoichi Kontani, "Bu kaynak ne kadar eskiye gidiyor, bunu araştırıyoruz. Kuyu gibi derine doğru kazıyoruz." dedi.

