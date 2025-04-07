Kurtan Kalesi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor

İran'da Selçuklu ve Safeviler gibi tarihe yön vermiş büyük devletlere başkentlik yapmış olan İsfahan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çekiyor. İsfahan, aynı zamanda güneydoğusunda, çölle çevrili küçük bir antik kent olan Verzene'ye de ev sahipliği yapıyor. Tarihi Kurtan Köyü'nü barındıran Verzene, İran'ın antik geçmişine ışık tutan önemli arkeolojik ve kültürel değerleri barındırıyor.



Tarihi, dördüncü yüzyıla ve Sasani dönemine kadar uzandığı belirtilen köyde halen az sayıda da olsa yöre halkı yaşıyor. Köy sakinlerinin farklı yöresel bir lehçeyle Farsça konuşması dikkati çekiyor.

KURTAN KALESİ KÖKLÜ BİR TARİHE SAHİP Köyün içinde yer alan Kurtan Kalesi ise Deylemiler, Selçuklular ve İlhanlılar dönemine dayanan köklü bir tarihe sahip.



Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken ve büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan Kurtan Kalesi, sadece bir askeri savunma yapısı olmanın ötesinde, aynı zamanda bölgenin sosyal yaşamını, ticaretini ve kültürel etkileşimini yansıtan önemli bir miras kabul ediliyor. İsfahan'ın ve Selçuklu döneminin savunma yapılarını gözler önüne sererken, aynı zamanda bölgenin tarihi süreçleri hakkında da bir anlayış sunan kale, Verzene'nin 10 kilometre batısında, İsfahan'ın 90 kilometre doğusunda, meşhur Zayende Nehri kıyısında 42 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.



İçerisinde cami, hamam, pazar yeri gibi birçok önemli sosyal yapının izlerinin görüldüğü Kurtan Kalesi, yaşam alanları, ticaret merkezi ve sosyal yapıları barındıran geniş bir kompleks olarak inşa edilmiş.

YÜKSEK SURLAR ASLINI KORUYOR Kalede üç cami, bir hamam, iki han kalesi ve tarihi bir çarşının kalıntıları bulunuyor. Zaman içinde büyük bir kısmı tahrip olmuş olsa da, kalede hala eski yapıların izleri görülebiliyor. Yöre halkı, geçmişte burada kervansaraylar, değirmenler ve diğer yapıların bulunduğunu anlatıyor. Müstahkem bir kale olduğu ve çeşitli tarihi dönemlerde askeri kale olarak kullanıldığı belirtilen Kurtan Kalesi, kerpiç bir yapı olarak inşa edilmiş. İçindeki yapılar İlhanlılar, Selçuklular, Safeviler ve Kaçarlar döneminde pek çok değişikliğe uğrasa da kalenin temeli olan yüksek surlarının hala aslını koruduğu belirtiliyor.