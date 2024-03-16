Kuşcenneti Milli Parkı'ndaki bina yenilendi

Göl ve milli park çevresinde bulunan 266 kuş türünün 64'ü her yıl düzenli olarak bölgede kuluçkaya yatıyor. Dünyanın eski yerleşim yerlerinden biri olan Daskyleion Antik Kenti'ni de kapsayan milli park, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.



Kuş gözetleme kulesi ve 5 canlı kamerayla kuşları takip edebilen misafirler, yenilenen ziyaretçi binasında kuşlar hakkında bilgi alabiliyor. Misafirler, polikarbondan yapılan 17 kuş heykeli ve taksidermi (ölü hayvanları doldurma) sanatıyla oluşturulan 26 kuş tahnitinin bulunduğu salonu gezerek milli parktaki kuş zenginliğini görebiliyor. Ziyaretçiler, öğrenciler tarafından kuşlarla ilgili yapılan resimlerin sergilendiği salonu da gezerek inceleme fırsatı bulabiliyor.



"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MİLLİ PARKLARINDAN BİRİ"



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut, AA muhabirine, sulak alanların öneminin gün geçtikçe daha da önem kazandığını söyledi. Sulak alanların bütün habitatı canlandıran mekanlar olduğunu belirten Günkut, şöyle konuştu:



"Manyas Gölü'nde bulunan milli parkımız da Türkiye'nin önemli milli parklarından biridir. Burada kurduğumuz platformlar sayesinde birçok kuş burada çoğalmıştır. Ekoturizm konusunda büyümeye devam ediyoruz, şu ana kadar 55 sulak alanımıza çeşitli tesisler açarak turizme kazandırıp hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen misafirlerin bir manada nefes almalarını sağladık. Yeni tamamladığımız 500 metrekare büyüklüğünde iki katlı olan binamız burada hem konaklama hem de özellikle fotoğraf sanatıyla ilgilenen misafirlerimiz için de yapılan bir bina olarak ziyaretçilerine hizmet sunuyor."



Ziyaretçilerden Tarık Özden, Kuşcenneti Milli Parkı'na ve yenilenen ziyaretçi binasına ilk defa geldiğini aktardı.



Binayı çok beğendiğini dile getiren Özden, "Gerçekten çok güzel olmuş, memnun kaldık. Bundan sonra da eşimiz dostumuzla gelmeye devam edeceğiz. Binada gezdiğimizde bu bölgeye ait kuş çeşitlerinin tahnit edildiğini görüyoruz. İçerinin dekorasyonu, havası, görevlilerin yaklaşımı bizim hoşumuza gitti." ifadesini kullandı.



Pelin Alkan ise binanın yeni mimarisini çok güzel bulduğunu ifade ederek, "Buraya birçok yerden gelip gezenler var, biz de böyle bir değere sahip olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.



