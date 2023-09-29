Kütahya Kalesi’nin kapısı ve Kültür Yolu yenilendi

Bu şehri imar ve ihya etmek her kula nasip olmuyor. Çünkü bu eserleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak nasip, emek ve gayret işidir. Bu yolun en büyük özelliği, ecdat yadigarı tarihi Ulu Camimizin arkasından başlayarak kaleye yaya olarak ulaşabilmenin bir kısmını oluşturmasıdır” dedi.

Işık, yaklaşık 240 metrelik yolun restorasyonunun tamamlandığını, 300 metresini ise kale içinden başlayarak yapacaklarını aktardı.



Katılımcılar, açılışın ardından Kültür Yolu’ndan kale içine kadar yürüyüş yaptı.