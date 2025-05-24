Kuzey Makedonya'daki Kratov Kasabası'nda geçmişe yolculuk

Çeşitli kaynaklarda Kratova'da İkinci Beyazıt Dönemi'nde (1481-1512) darphane açıldığı, yaklaşık 150 yıl aktif kaldığı, altın ve gümüş paraların bastırıldığı ifade ediliyor.

Kratova kasabası, tarihi köprüleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Daha önce 17 köprü ve 12 kuleye ev sahipliği yaptığı belirtilen kasaba, ayakta kalan 6 köprü ve 6 kulesiyle tarih meraklılarını ağırlıyor. Orta Çağ'dan kalma şehir görünümünü koruyan Kratova, Osmanlı döneminde madencilik alanında öne çıkan yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Kasabadan geçen Tabakhane veya Kratova nehirlerinin üzerinde adeta birer gerdanlık gibi dizilen ve bugünlere ulaşan Rada, Yukarı Hamam, Grofçanski, Çarşı, Jorkishirski ve Arguliçki isimli 6 tarihi taş köprü bulunuyor. Bu tarihi köprülerin 18'inci ila 19'uncu yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Bunlardan en meşhuru Rada, halk efsanesiyle de öne çıkıyor. Rada Köprüsü’ne dair anlatılan efsane şöyle: "Köprüyü inşa eden 9 kardeş, her gece yapının yıkıldığını fark eder. Bunun üzerine bir anlaşma yaparlar: Ertesi sabah kendilerine ilk yemek getiren eşin, köprünün temeline kurban edilmesine karar verirler. 8 kardeş, eşlerini bu durum hakkında önceden uyarırken en küçük kardeş, eşi Rada’ya haber vermeyi unutur. Ertesi sabah yemeği getiren Rada olur. Sözlerine sadık kalan kardeşler, köprünün duvarlarını Rada’nın üzerine örerek inşa eder. Bu olayın ardından köprü bir daha yıkılmaz ve Rada'nın adıyla anılmaya başlar."

KRATOVA KULELERİ

Kuleleriyle de meşhur Kratova kasabası, Arnavut kaldırımlarıyla süslenen küçük, tarihi çarşısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Küçük, huzurlu kasaba, bugüne kadar hasarsız ulaşan saat kulesine de ev sahipliği yapıyor. Saat kulesinin Osmanlı döneminde inşa edildiği belirtiliyor. Kasaba Emin Bey, Simiceva, Zlatkova ve Krsteva kulelerini de sınırları içinde barındırıyor.

Kratova, yakınlardaki Kuklica'da peri bacalarına benzeyen, "taşlaşmış düğün merasimi" diye adlandırılan kaya oluşumları ve tarih öncesi çağlarda megalitik gözlemevi olarak kullanılan volkanik kaya olan "Cocev Taşı" gibi yapılarla tarih meraklılarına adeta görsel şölen sunuyor.

