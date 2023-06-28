Lavanta tarlaları Tekirdağ için alternatif turizm rotası oldu

Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle Tekirdağ'da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Lavanta tarlalarının sunduğu güzel görüntü için kente yurt içinden ve dışından ziyaretçiler geliyor. Konuklar, hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.



Ziyaretçiler, turizme açık olan bütün lavanta tarlalarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan rota üzerinden ulaşabiliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavanta tarlalarının kent turizmine katkı sağladığını söyledi. Kentte bulunan 20 lavanta tarlasının donanımlı olarak hizmet sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta ekiliyor. Yerli ve yabancı turistler için 20 tarla kapsamlı şekilde hizmet veriyor. Bu bahçelerde güzel fotoğraf karelerinin yakalanması için özel dekorlar da oluşturuldu" dedi.



Hacıoğlu, kentte bütün ilçelerde lavanta tarlası olduğuna dikkati çekti.

