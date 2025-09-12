Likya'nın en büyük antik tiyatrosunun sahne binası ayağa kaldırılacak

"TAŞ HASTANESİ" KURULACAK Antalya Koruma Kurulunca onaylanmasının ardından Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılacak proje ile sahne binasının birinci katı tamamlanmış olacak. Sütunlar, başlıklar ve diğer mimari elemanların eksik kısımları bölgede kurulacak taş hastanesinde tamamlanarak yerlerine yerleştirilecek. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, yapının 11 bin kişi kapasitesiyle Antalya'nın en büyük antik tiyatrosu olduğunu söyledi. Yapıda 2009 yılından bu yana kazı ve araştırma yaptıklarını, çok sayıda blok taşını ve özgün konumlarını tespit ettiklerini belirten Çevik, "Proje kapsamında sahne binasının birinci katına kadar olan kısmını orijinal taşları ile ayağa kaldıracağız. Böylece bölgenin en büyük kültürel etkinlik merkezi olacak. Aspendos'ta olduğu gibi bölgenin en büyük etkinlik merkezi olacak" diye konuştu.

"DEMRE'NİN ALTINDA BÜYÜK BİR ANTİK KENT VAR"

Çevik, Myra'nın her dönemde önemli bir metropolis olduğunu vurgulayarak, "Kent 4 metre ila 10 metre derinlikte alüvyon örtüyle kaplanmış durumda. Bir tür Anadolu Pompeisi gibi. Bölgede bir yıl süreyle jeofizik araştırması yaptık ve ilçenin altında kalan varlıklara ilişkin veriler elde ettik. Demre'nin altında 1,5-2 kilometre çapında büyük bir antik kent yatıyor. Biz sadece tiyatroyu görüyoruz. Bu kadar büyük bir tiyatronun olduğu kentin nasıl olduğunu hayal edebilirsiniz" diye konuştu.



Myra'da çok nitelikli 103 klasik dönem kaya mezarının bulunduğunu, en eski bulguların ise Kalkolitik Dönem'e kadar indiğini anlatan Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bölge, antik kenti, limanıyla her dönem olduğu gibi günümüzde de ilgi görüyor. Hem kalıntıları kurtarmak, onarmak ve hayatta tutmak hem de bilimsel araştırmalarla yerleşimin derin, zengin tarih ve kültürünü ortaya çıkarmak adına projeler yürütüyoruz. Bu çalışmalar, elbette turizme ve sosyolojik ekonomik hayata büyük katkılar veriyor." ifadelerini kullandı.