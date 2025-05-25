Limni Gölü'nde turizm sezonu açıldı

Turizm sezonunun ilk ziyaretçileri, Limni Gölü'nün çevresinde, Altınpınar Yaylası'nda ve yamaçlardaki sarı, beyaz ve mor çiçeklerle fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor. Ailesi ile Altınpınar Yaylası'nı ziyaret eden köy sakinlerinden Osman Yılmazer, yaz mevsiminin gelmesiyle gölün ve yaylanın eşsiz manzaralar sunduğunu söyledi. Yılmazer, gölün isminin atların sulandığı yerden geldiğini ifade ederek, "Eskiden bu kadar kalabalık değildi. Son zamanlarda turizm anlamında çok fazla yerli ve yabancı turist gelmeye başladı. Bu mevsimde çiçekler açıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Tugay Şahin de erken saatlerde geldikleri göl ve çevresinde doğanın keyfini çıkardıklarını belirtti. Gölün doğal bir görünüme sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Kahvaltının ardından yürüyüş yapabileceğiniz parkurları güzel. İnsanların çevre temizliğine duyarlı olması bizim için iyi bir şey. İnsanlar pikniklerini yaptıktan sonra çöplerini topluyorlar." diye konuştu.



Semra Nalan Giresunlu da bölgenin görülmeye değer olduğuna işaret ederek, "Belki bir iki hafta önce de güzeldi ama çok yağmur yağdığı için gelinmiyor. Şu anda tam mevsimi. Okullar tatil olduktan sonra daha çok kalabalık oluyor. Burada yemeğimizi yiyor, çayımızı içiyoruz." ifadelerini kullandı.

