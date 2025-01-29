Louvre Müzesi yenilenme sürecine giriyor

Paris'in ikonik yapılarından biri olan Louvre Müzesi, kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müzede gerçekleştirilecek kapsamlı yenileme planına ilişkin detayları açıkladı.

Macron, Louvre Müzesi'nde sergilenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa'nın önünde yaptığı konuşmada, "Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında müzede yapılacak büyük değişiklikleri ve iyileştirmeleri duyurdu.

Bu müzenin Fransa tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını bildirdi.



Macron, bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi.

