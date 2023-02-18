Malatya’da 386 yıllık Kervansaray depremleri hafif hasarlarla atlattı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından, Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada da ağır hasar meydana geldi. Battalgazi ilçesinde 4. Murat’ın silahtarı Mustafa Paşa tarafından 1637 yılında yapılan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, yapımının ardından 2008 yılında tekrardan restore edildi.

Tarihe ışık tutan Kervansaray, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi başta olmak üzere 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere göğüs geren tarihi Kervansarayda yıkımın olmaması ise görenleri şaşırttı. Öte yandan tarihi Silahtar Mustafa Paşa tarafından yapılan Kervansaray, kente yardım için gelen ekiplerin barınma noktası olurken depremzede vatandaşlar için Kervansaray içerisinde sıcak yemek pişirilip dağıtılıyor.