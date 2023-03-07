Malatya'daki Hacı Yusuf Taş Cami depremlerde tamamen yıkıldı

Malatya'nın simgelerinden biri olan ve bugüne kadar yaşadığı 3 büyük depremde hasar aldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan 180 yıllık Hacı Yusuf Taş Cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tamamen yıkıldı.

Malatya'daki Hacı Yusuf Taş Cami depremlerde tamamen yıkıldı

Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan, tamamen kesme taştan yapılan, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşan caminin tam yapım tarihi bilinmiyor.

1700'lü yıllarda inşa edilen küçük bir caminin yerine 1843'te Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldığı bilinen cami, 1893'teki büyük depremde yıkıldı.

Halk arasında 'Teze Cami' (Yeni Cami) olarak adlandırılan Hacı Yusuf Taş Cami, Sultan Abdülhamid'in de desteğiyle ayağa kaldırılarak 1913'te yeniden ibadete açıldı.

'da 1964'te yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde kubbe ve bazı duvarlarında çatlaklar oluşan, alem gövdesindeki üst taşların düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen cami, yeniden onarıldı.

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yine zarar gören cami, güçlendirme çalışmasının ardından geçen yıl ibadete açıldı.

Malatya'daki Hacı Yusuf Taş Cami depremlerde tamamen yıkıldı - 1

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE DE KADERİ DEĞİŞMEDİ

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından yeniden büyük bir yıkım yaşayan Hacı Yusuf Taş Cami, kullanılamaz hale geldi.

Dört minaresi, kubbesi, duvarlarıyla yıkılan cami için tarih yeniden tekerrür etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce izinsiz giriş ve yapı elemanlarına müdahalenin yasaklandığı cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekiplerince sokaklarında giriş çıkışların yasaklandığı caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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