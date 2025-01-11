Malatya'daki tarihi taş köprünün restorasyonu tamamlandı

Hacılar Mahallesi'nde Tohma Çayı üzerine 1757'de Abidin Paşa tarafından kesme ve kaba taş kullanılarak yaptırılan ve doğal afetlerden etkilenen köprüde geçen yılın başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahlarından bulan köprü, çalışma kapsamında aslına uygun şekilde yenilendi.

