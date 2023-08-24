Malazgirt'teki kazı çalışmalarında han ortaya çıkarıldı

"HANIN İÇ VE DIŞ KISMININ RÖLEVESİ ÇIKARILDI"



Yeni tespit edilen hanın etrafının toprakla kapalı olması nedeniyle görünmediğini belirten Çevik, şunları kaydetti:



"Buradan 70 kamyon toprak kaldırılarak hanın yapısı ve fiziki kimliği ortaya çıkarıldı. Hanın içi hafriyat ve çöplükle doluydu. İçeriden de 4 kamyon hafriyat taşınarak hem dış yapısı hem de iç dokusu ortaya çıkarıldı. Ayrıca hanın içinde sondaj kazılarıyla yapının temelleri anlaşılmaya çalışıldı. Hanın iç ve dış kısmının rölevesi çıkarıldı, fotoğrafları çekildi. Restorasyon projesi için gerekli bütün teknik çalışmalar yürütüldü. Yazılı kaynaklar bize, Malazgirt surlarının 10 metre yüksekliğinde çift surla çevrili 1950 metre uzunluğunda bir surlu ve ordugah şehri olduğunu anlatıyordu. Yazılı kaynakların verdiği bilgileri yerinde birebir doğrulatarak yapıyı mimari anlamda da çözmeye çalışıyoruz."



Hanın bulunduğu bölgede titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Çevik, "Etrafını topraktan temizleyerek görüntüsünü ortaya çıkardık. Tabi acil güçlendirme gerektiriyordu. Yapıda ciddi tahribatlar vardı. Güçlendirme yaparak bir sonraki aşamada restorasyonla ilgili projemizi yürütmek için sanat tarihi uzmanlarının çalışmasına uygun bir hale getirdik." dedi.

