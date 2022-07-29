Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Avrupa'da ucuz tatil dönemi bitiyor

Avrupa’da 40-50 yıldır görülmeyen düzeydeki enflasyonun işletmelerin maliyetlerinin artmasına sebebiyet verdi. Rekor maliyet artışları havacılık ve konaklama sektörlerindeki fiyatlara yansımaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte ucuz ve sık tatil döneminin bittiğine işaret ediliyor.



Dünya gazetesinin haberine göre, ucuz tatil döneminin bitmesi tatilciler kadar günümüzün dünya kitle turizmi merkezi olan Akdeniz bölgesindeki otelleri de zor durumda bırakacak. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’deki otelcilik kuruluşları bu noktaya dikkat çekiyor.

“HIZLI, SIK VE UCUZ TATİL DÖNEMİ SONA ERDİ"



Portekiz’in Algarve kıyısındaki otel sahiplerinin oluşturduğu Associação da Hotelaria de Portugal Başkan Yardımcısı Cristina Siza Vieiram, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Artan enerji maliyetleri, enflasyon ve daha yüksek ücret talebinin kısır döngüsü, tatilcilerin 2023 yaz sezonu için artan fiyatlara hazırlanmaları gerektiği gösteriyor. Hızlı, sık ve ucuz tatil dönemi sona erdi" dedi.